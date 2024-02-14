Богданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Богданов Резяп Насретдинович
Отец ребёнка: Богданов Насретдин Минигареевич
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Насретдин Минигареевич
Смерть
1979