Богданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова

Богданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Насретдин Минигареевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Богданов Резяп Насретдинович

Отец ребёнка: Богданов Насретдин Минигареевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Насретдин Минигареевич

Смерть
1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.