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Богданов Насретдин Минигареевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1896

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1896

Отец: Богданов Минигарей Фахретдинов

Мать: Богданов (Мифтаховна) Хусниямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова

Рождение ребёнка
1923

Сын: Богданов Резяп Насретдинович

Мать ребёнка: Богданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова

Смерть
1985

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