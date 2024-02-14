Богданов Насретдин Минигареевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1896
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Богданов Резяп Насретдинович
Мать ребёнка: Богданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданов (Богданова) Миникамал Фарвазетдинова
Смерть
1985