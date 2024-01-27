(?) (?) William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(?) (?) William

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1860 г.р.
Около 1862 г.р.

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: (?) Gregory (?) William

Мать ребёнка: Афимья Hema Егоровна Gregory Andr

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: (?) Paul (?) William

Мать ребёнка: Афимья Hema Егоровна Gregory Andr

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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