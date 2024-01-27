(?) (?) William
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Афимья Hema Егоровна Gregory Andr
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: (?) Paul (?) William
Мать ребёнка: Афимья Hema Егоровна Gregory Andr
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно