Мартемьянов Николай Уч. Вов Петрович
мужской, родился 29.11.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич20.12.1854 г.р.
МатьМартемьянова, Кузнецова (Кудряшова) Варвара Никитична26.11.1870 г.р.
Супруги
Мартемьянова Вера СергеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Детей ПятьНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1903
Отец: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Детей Пять
Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно