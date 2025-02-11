Мартемьянов Николай Уч. Вов Петрович 29.11.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Николай Уч. Вов Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.11.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич20.12.1854 г.р.
Мать
Мартемьянова, Кузнецова (Кудряшова) Варвара Никитична26.11.1870 г.р.
Супруги
Мартемьянова Вера СергеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Детей ПятьНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1903

Отец: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Мать: Мартемьянова, Кузнецова (Кудряшова) Варвара Никитична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детей Пять

Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Вера Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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