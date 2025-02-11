Мартемьянова, Кузнецова (Кудряшова) Варвара Никитична 26.11.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянова, Кузнецова (Кудряшова) Варвара Никитична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 26.11.1870, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кудряшов Никита Алексеевич17.05.1850 г.р.
Мать
Кудряшова Прасковья Дмитриева13.10.1851 г.р.
Супруги
Кузнецов Яков Билетный Солдат Родионович10.10.1864 г.р.
Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич20.12.1854 г.р.
Дети
Кузнецов (В Сибири Давно) Иван Яковлевич08.11.1891 г.р.
Мартемьянов В Сибири Давно Яков Петрович19.03.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1870

Отец: Кудряшов Никита Алексеевич

Мать: Кудряшова Прасковья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Кузнецов Яков Билетный Солдат Родионович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.11.1891

Сын: Кузнецов (В Сибири Давно) Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Билетный Солдат Родионович

Бракосочетание
03.05.1893

Муж: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
19.03.1894

Сын: Мартемьянов В Сибири Давно Яков Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Мартемьянов Св-Во 17.08.1939 В Сибири Давно Филипп Арестован: 14.10.1942 Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
22.03.1899

Сын: Мартемьянов (Макинск) Гаврил Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.05.1901

Дочь: (Мартемьянова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
29.11.1903

Сын: Мартемьянов Николай Уч. Вов Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: (Мартемьянова) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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