Мартемьянова, Кузнецова (Кудряшова) Варвара Никитична
женский, родилась 26.11.1870, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКудряшов Никита Алексеевич17.05.1850 г.р.
МатьКудряшова Прасковья Дмитриева13.10.1851 г.р.
Супруги
Кузнецов Яков Билетный Солдат Родионович10.10.1864 г.р.
Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич20.12.1854 г.р.
Дети
Кузнецов (В Сибири Давно) Иван Яковлевич08.11.1891 г.р.
Мартемьянов В Сибири Давно Яков Петрович19.03.1894 г.р.Показать еще 5
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Рождение
26.11.1870
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1891
Рождение ребёнка
08.11.1891
Бракосочетание
03.05.1893
Рождение ребёнка
19.03.1894
Сын: Мартемьянов В Сибири Давно Яков Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1896
Сын: Мартемьянов Св-Во 17.08.1939 В Сибири Давно Филипп Арестован: 14.10.1942 Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Рождение ребёнка
22.03.1899
Сын: Мартемьянов (Макинск) Гаврил Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Рождение ребёнка
22.05.1901
Дочь: (Мартемьянова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Рождение ребёнка
29.11.1903
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: (Мартемьянова) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Смерть
Неизвестно