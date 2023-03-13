Кононъ
Место рождения
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Михей Архиповъ
Мать: Василиса Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Онофрева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Прокофий
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Осипъ
Мать ребёнка: Акулина Петрова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Акулина Петрова