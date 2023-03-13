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Кононъ

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Михей Архиповъ

Мать: Василиса Дмитрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Онофрева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Петрова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Прокофий

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Осипъ

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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