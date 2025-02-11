Мишурнова Пелагея Иванова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Мишурнова Пелагея Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Мишурнов Афонасий Андреев1822 г.р.
Дети
(Мишурнова) Матрёна Афонасьева1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишурнов Афонасий Андреев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Мишурнова) Матрёна Афонасьева

Отец ребёнка: Мишурнов Афонасий Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

104 Семья

Смерть
Неизвестно

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