Назарова (Левина) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1909
Дата смерти1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1909
Отец: Левин Фёдор Никитич
Мать: Левина Мария Акимовна
Бракосочетание
14.01.1929
Рождение ребёнка
22.09.1941
Дочь: Шумкина Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Назаров Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Назаров Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свикова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Назаров Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Назаров Сергей Иванович
Смерть
1996