Назарова (Левина) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Левина) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1909

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1909

Отец: Левин Фёдор Никитич

Мать: Левина Мария Акимовна

Бракосочетание
14.01.1929

Муж: Назаров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1941

Дочь: Шумкина Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Назаров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Назаров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свикова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Назаров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Назаров Сергей Иванович

Смерть
1996
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