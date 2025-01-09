Енговатов Николай Аксенович 30.11.1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Енговатов Николай Аксенович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 30.11.1868 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер Неизвестно

Отец
Енговатов Аксен Федорович07.02.1831 ст. г.р.
Мать
Енговатова (Мизгина) Анастасия ЕрмолаевнаОколо 1831 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1868 ст.

Отец: Енговатов Аксен Федорович

Мать: Енговатова (Мизгина) Анастасия Ермолаевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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