Енговатов Николай Аксенович
мужской, родился 30.11.1868 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер Неизвестно
ОтецЕнговатов Аксен Федорович07.02.1831 ст. г.р.
МатьЕнговатова (Мизгина) Анастасия ЕрмолаевнаОколо 1831 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1868 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно