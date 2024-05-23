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Муллин Никифор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Муллин Михаил Кириллович

Мать: Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Муллин Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Муллина Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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