Муллин Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Муллин Михаил Кириллович
Мать: Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Муллин Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Муллина Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно