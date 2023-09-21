Ульяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Муллин Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Муллин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Муллина Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Муллин Никифор Михайлович
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно