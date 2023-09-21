Ульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850

Сын: Муллин Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Муллин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Муллина Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Муллин Никифор Михайлович

Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Никифор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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