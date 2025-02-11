Мухатаева (Бугакова) Евдокия Степановна 27.02.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаева (Бугакова) Евдокия Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.02.1928, Россия

умерла 14.11.2011, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Отец
Бугаков Степан ГригорьевичОколо 25.07.1903 г.р.
Мать
Бугакова (Фролова) Анна01.01.1903 г.р.
Супруги
Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович25.07.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1928

Отец: Бугаков Степан Григорьевич

Мать: Бугакова (Фролова) Анна

Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович

Смерть
14.11.2011
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Похороны
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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