Мухатаева (Бугакова) Евдокия Степановна
женский, родилась 27.02.1928, Россия
умерла 14.11.2011, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
ОтецБугаков Степан ГригорьевичОколо 25.07.1903 г.р.
МатьБугакова (Фролова) Анна01.01.1903 г.р.
Супруги
Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович25.07.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1928
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.2011
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область