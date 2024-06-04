Чердаков Павел Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1847
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Чердаков Федор Филиппов (Феклистов)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чердакова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Чердакова) Фиона Павлова
Мать ребёнка: Чердакова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Чердакова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чердаков Петр Павлов
Мать ребёнка: Чердакова Татьяна
Смерть
1847