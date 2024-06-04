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Чердаков Павел Федоров

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Чердаков Федор Филиппов (Феклистов)

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чердакова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Чердакова) Фиона Павлова

Мать ребёнка: Чердакова Татьяна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чердаков Ларион Павлов

Мать ребёнка: Чердакова Татьяна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чердаков Петр Павлов

Мать ребёнка: Чердакова Татьяна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1847
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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