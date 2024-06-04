Чердакова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Чердакова) Фиона Павлова
Отец ребёнка: Чердаков Павел Федоров
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Чердаков Павел Федоров
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чердаков Петр Павлов
Отец ребёнка: Чердаков Павел Федоров
Смерть
После 1843