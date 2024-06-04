Чердакова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧердакова Татьяна

Чердакова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чердаков Павел Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Чердакова) Фиона Павлова

Отец ребёнка: Чердаков Павел Федоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чердаков Ларион Павлов

Отец ребёнка: Чердаков Павел Федоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чердаков Петр Павлов

Отец ребёнка: Чердаков Павел Федоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1843
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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