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Соколов Сергей Трофимович

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

12.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1892

Отец: Соколов Трафим Андреевич

Мать: Соколова Клавдия Константиновна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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