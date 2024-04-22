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Соколов Сергей Трофимович
Соколов Сергей Трофимович
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Древо
Место рождения
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
Дата рождения
12.01.1892
Пол
Мужской
Отец
Соколов Трафим Андреевич
184 г.р.
Мать
Соколова (Пигина) Клавдия Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1892
Отец:
Соколов Трафим Андреевич
Мать:
Соколова Клавдия Константиновна
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
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