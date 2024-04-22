Соколова (Пигина) Клавдия Константиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1892
Сын: Соколов Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Соколов Трафим Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1893
Сын: Соколов Константин Трофимович
Отец ребёнка: Соколов Трафим Андреевич
Рождение ребёнка
19.12.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Трафим Андреевич
Рождение ребёнка
12.05.1904
Сын: Соколов Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Соколов Трафим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно