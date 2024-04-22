Соколова (Пигина) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Пигина) Клавдия Константиновна

Соколова (Пигина) Клавдия Константиновна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

184 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.01.1892

Сын: Соколов Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Соколов Трафим Андреевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.04.1893

Сын: Соколов Константин Трофимович

Отец ребёнка: Соколов Трафим Андреевич

Рождение ребёнка
19.12.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Трафим Андреевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.05.1904

Сын: Соколов Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Соколов Трафим Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Трафим Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close