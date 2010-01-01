Садретдинова (Садретдинова) Хафизя
Место рожденияСССР
Дата рождения13.10.1924
Дата смерти01.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садретдинов Хайрула
Рождение ребёнка
12.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садретдинов Хайрула
Рождение ребёнка
1953
Сын: Садретдинов Амир
Отец ребёнка: Садретдинов Хайрула
Смерть
01.01.2010
Похороны
Неизвестно