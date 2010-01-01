Садретдинова (Садретдинова) Хафизя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинова (Садретдинова) Хафизя

Место рождения

СССР

Дата рождения

13.10.1924

Дата смерти

01.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садретдинов Хайрула

Рождение ребёнка
12.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Хайрула

Рождение ребёнка
1953

Сын: Садретдинов Амир

Отец ребёнка: Садретдинов Хайрула

Смерть
01.01.2010
Похороны
Неизвестно

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