Садретдинов Хайрула
Место рождения.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения05.10.1917
Дата смерти02.02.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1917
Отец: Шарибжанов Садретдин
Мать: Канифя
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Садретдинов Хайрулла красноармеец Дата рождения __.__.1917 Место призыва Красногвардейский РВК, Московская обл., г. Москва, Красногвардейский р-н Дата поступления на службу __.04.1941 Наименование на... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садретдинова (Садретдинова) Хафизя
Рождение ребёнка
1953
Сын: Садретдинов Амир
Мать ребёнка: Садретдинова (Садретдинова) Хафизя
Смерть
02.02.1978
Похороны
Неизвестно