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Садретдинов Хайрула

Место рождения

.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

05.10.1917

Дата смерти

02.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1917

Отец: Шарибжанов Садретдин

Мать: Канифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садретдинова (Садретдинова) Хафизя

Военная награда
Неизвестно
Садретдинов Хайрулла красноармеец Дата рождения __.__.1917 Место призыва Красногвардейский РВК, Московская обл., г. Москва, Красногвардейский р-н Дата поступления на службу __.04.1941 Наименование на... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова (Садретдинова) Хафизя

Рождение ребёнка
1953

Сын: Садретдинов Амир

Мать ребёнка: Садретдинова (Садретдинова) Хафизя

Смерть
02.02.1978
Похороны
Неизвестно

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