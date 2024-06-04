Масич Ксения Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Масич Наталия Гордеевна
Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матвеенко (Масич) Агрипина Гордеева
Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич
Смерть
1874