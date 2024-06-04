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Масич Ксения Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масич Гордей Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Масич Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич

Волынка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Масич Прокопий Гордеевич

Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич

Волынка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Масич Наталия Гордеевна

Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич

Волынка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матвеенко (Масич) Агрипина Гордеева

Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич

Волынка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Масич Никита Гордеевич

Отец ребёнка: Масич Гордей Григорьевич

Волынка, Чернігівська область
Смерть
1874

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