Масич Гордей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасич Гордей Григорьевич

Масич Гордей Григорьевич

Место рождения

Волынка, Чернігівська область

Дата рождения

1814

Дата смерти

22.10.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Масич Григорий Филиппович

Мать: не указана

Волынка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масич Ксения Ильина

Рождение ребёнка
1834

Сын: Масич Василий Гордеевич

Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина

Волынка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Масич Прокопий Гордеевич

Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина

Волынка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Масич Наталия Гордеевна

Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина

Волынка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матвеенко (Масич) Агрипина Гордеева

Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина

Волынка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Масич Никита Гордеевич

Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина

Волынка, Чернігівська область
Смерть
22.10.1888

Мы используем куки для улучшения работы сайта.