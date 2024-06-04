Масич Гордей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти22.10.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Масич Григорий Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масич Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Масич Наталия Гордеевна
Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матвеенко (Масич) Агрипина Гордеева
Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Масич Ксения Ильина
Смерть
22.10.1888