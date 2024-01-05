Базыка Денис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.2007
Дочь: Базыка Ольга Денисовна
Мать ребёнка: Базыка Галина Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.2011
Дочь: Базыка Наталья Денисовна
Мать ребёнка: Базыка Галина Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.2013
Дочь: Базыка Александра Денисовна
Мать ребёнка: Базыка Галина Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.2016
Мать ребёнка: Базыка Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базыка Галина Ивановна