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Базыка Денис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.2007

Дочь: Базыка Ольга Денисовна

Мать ребёнка: Базыка Галина Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.2011

Дочь: Базыка Наталья Денисовна

Мать ребёнка: Базыка Галина Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.2013

Дочь: Базыка Александра Денисовна

Мать ребёнка: Базыка Галина Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.2016

Сын: Базыка Артём Денисович

Мать ребёнка: Базыка Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базыка Галина Ивановна

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