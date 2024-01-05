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Базыка Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1984

Отец: Тельнов Иван Иванович

Мать: Тельнова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.2007

Дочь: Базыка Ольга Денисовна

Отец ребёнка: Базыка Денис Александрович

Рождение ребёнка
04.07.2011

Дочь: Базыка Наталья Денисовна

Отец ребёнка: Базыка Денис Александрович

Рождение ребёнка
06.06.2013

Дочь: Базыка Александра Денисовна

Отец ребёнка: Базыка Денис Александрович

Рождение ребёнка
20.07.2016

Сын: Базыка Артём Денисович

Отец ребёнка: Базыка Денис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базыка Денис Александрович

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