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Брюэр ЖОРЖ АЛЬБЕР

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Брюэр ГАСТОН

Мать: ПОЛИНА ИВАНОВНА

Смерть
1924
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