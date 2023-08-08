Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Брюэр ЖОРЖ АЛЬБЕР
Брюэр ЖОРЖ АЛЬБЕР
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
1924
Пол
Мужской
Отец
Брюэр ГАСТОН
Мать
(Тургенева) ПОЛИНА ИВАНОВНА
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Брюэр ГАСТОН
Мать:
ПОЛИНА ИВАНОВНА
Смерть
1924
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия