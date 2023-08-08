Брюэр ГАСТОН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюэр ГАСТОН

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: ЖАННА

Мать ребёнка: ПОЛИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1877

Сын: Брюэр ЖОРЖ АЛЬБЕР

Мать ребёнка: ПОЛИНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ПОЛИНА ИВАНОВНА

Смерть
Неизвестно
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