Брюэр ГАСТОН
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: ЖАННА
Мать ребёнка: ПОЛИНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1877
Сын: Брюэр ЖОРЖ АЛЬБЕР
Мать ребёнка: ПОЛИНА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ПОЛИНА ИВАНОВНА
Смерть
Неизвестно