Садаков Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смерти25.04.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1859 ст.
Отец: Садаков Иван Никитин
Мать: Садакова Марфа Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1882 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
01.08.1883 ст.
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) при рожд у сына Стефана - Артемия Иванова Эс и Матроны Семеновой
Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.
Дочь: Садаков Александра Николаевна
Мать ребёнка: Садакова Екатерина Федоровна
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №116/18.10/19/Александра/поч.Князевский/поч.Князевский/Николай Иванов Садаков+Екатерина Федорова, правосл В:т.ж.поч.кр.Стефан Прохоров Эс дочь девица Екате... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1884 ст.
Сын: Садаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Садакова Екатерина Федоровна
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №129/07.11/8/Михаил/п.Княз/кр.Николай Иоаннов Садаков + Екатерина Феодорова В:поч.Агафона Норина кр.Матвей? Никонов? Пестов
Смерть
25.04.1885 ст.
Есть в ИР 1869 Возможно это он: МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) №27/25.04/25/поч.Князевский/Николай Иоанов(зачеркнт) Иосиппов Садаков 25 от воспаления легких (но не было никаких иосиповых,... Показать все