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Садаков Николай Иванов

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1859 ст.

Дата смерти

25.04.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.

Отец: Садаков Иван Никитин

Мать: Садакова Марфа Карпова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садакова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1882 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Восприемник
01.08.1883 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) при рожд у сына Стефана - Артемия Иванова Эс и Матроны Семеновой
Рождение ребёнка
18.10.1883 ст.

Дочь: Садаков Александра Николаевна

Мать ребёнка: Садакова Екатерина Федоровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №116/18.10/19/Александра/поч.Князевский/поч.Князевский/Николай Иванов Садаков+Екатерина Федорова, правосл В:т.ж.поч.кр.Стефан Прохоров Эс дочь девица Екате... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1884 ст.

Сын: Садаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Садакова Екатерина Федоровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №129/07.11/8/Михаил/п.Княз/кр.Николай Иоаннов Садаков + Екатерина Феодорова В:поч.Агафона Норина кр.Матвей? Никонов? Пестов
Смерть
25.04.1885 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Есть в ИР 1869 Возможно это он: МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75, 1-79) №27/25.04/25/поч.Князевский/Николай Иоанов(зачеркнт) Иосиппов Садаков 25 от воспаления легких (но не было никаких иосиповых,... Показать все

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