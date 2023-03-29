Сапун (Довнар) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапун (Довнар) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1924

Дата смерти

30.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1924

Отец: Довнар Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапун Георгий Игнатьевич

Рождение ребёнка
11.04.1959

Дочь: Диденко (Сапун) Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Сапун Георгий Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.01.1961

Дочь: Сапун Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Сапун Георгий Игнатьевич

Смерть
30.03.1969
Рождение ребёнка
19.01.1994

Дочь: Калинина (Сапун) Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Сапун Георгий Игнатьевич

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