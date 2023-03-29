Сапун (Довнар) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1924
Дата смерти30.03.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1924
Отец: Довнар Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1959
Дочь: Диденко (Сапун) Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Сапун Георгий Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.01.1961
Дочь: Сапун Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Сапун Георгий Игнатьевич
Смерть
30.03.1969
Рождение ребёнка
19.01.1994
Дочь: Калинина (Сапун) Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Сапун Георгий Игнатьевич