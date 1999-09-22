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Сапун Георгий Игнатьевич

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Место рождения

Варшавка, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

07.02.1924

Дата смерти

22.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1924

Отец: Сапун Игнат

Мать: Сапун Прасковья Самуиловна

Варшавка, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.04.1959

Дочь: Диденко Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Сапун Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1961

Дочь: Сапун Светлана Георгиевна

Мать ребёнка: Сапун Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1994

Дочь: Калинина Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Сапун Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапун Мария Ивановна

Смерть
22.09.1999
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