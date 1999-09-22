Сапун Георгий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1924
Дата смерти22.09.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1924
Отец: Сапун Игнат
Рождение ребёнка
11.04.1959
Дочь: Диденко Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Сапун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1961
Дочь: Сапун Светлана Георгиевна
Мать ребёнка: Сапун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1994
Дочь: Калинина Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Сапун Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапун Мария Ивановна
Смерть
22.09.1999