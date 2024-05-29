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Виноградов Юрий Тимофеевич

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Место рождения

Прибытково, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

27.12.1931

Дата смерти

23.04.1979

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

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1969 г.р.
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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1931

Отец: Виноградов Тимофей Евлампиевич

Мать: Омеличева (Виноградова) Феоктиста Степановна

Прибытково, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Смирнова) Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Смирнова) Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Виноградова (Смирнова) Алевтина Васильевна

Бракосочетание
1957

Жена: Виноградова (Смирнова) Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
26.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Смирнова) Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1969

Сын: Виноградов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Виноградова (Смирнова) Алевтина Васильевна

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
23.04.1979
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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