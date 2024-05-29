Виноградов Юрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1931
Дата смерти23.04.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Виноградова (Смирнова) Алевтина Васильевна
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
26.06.1959
Рождение ребёнка
29.07.1969
Сын: Виноградов Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Виноградова (Смирнова) Алевтина Васильевна
Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
23.04.1979
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область