Белянин Павел Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти25.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Белянин Тимофей Самуилов
Мать: Белянина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белянина) Параскева Павлова (?)
Мать ребёнка: Белянина Стефанида Григорьева
Рождение ребёнка
21.10.1905
Мать ребёнка: Белянина Стефанида Григорьева
Смерть
25.07.1910
Причина смерти: от чахотки