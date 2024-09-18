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Белянин Павел Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

25.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Белянин Тимофей Самуилов

Мать: Белянина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белянина) Параскева Павлова (?)

Мать ребёнка: Белянина Стефанида Григорьева

Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Белянин Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Белянина Стефанида Григорьева

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
25.07.1910
Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: от чахотки

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