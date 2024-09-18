Белянина Стефанида Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белянина) Параскева Павлова (?)
Отец ребёнка: Белянин Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
21.10.1905
Отец ребёнка: Белянин Павел Тимофеев
Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия