Белянина Стефанида Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина Стефанида Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белянина) Параскева Павлова (?)

Отец ребёнка: Белянин Павел Тимофеев

Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Белянин Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Белянин Павел Тимофеев

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

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