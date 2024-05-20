Коломейцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горелов Неизвестно
Мать: Горелова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцев Владик Александрович
Отец ребёнка: Коломейцев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломейцев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Коломейцев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коломейцев Александр
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск