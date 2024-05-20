Коломейцева Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коломейцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Неизвестно

Мать: Горелова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Владик Александрович

Отец ребёнка: Коломейцев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Коломейцев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломейцев Александр

Место жительства
Неизвестно
г.Бийск

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