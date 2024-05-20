Коломейцев Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоломейцев Александр

Коломейцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Владик Александрович

Мать ребёнка: Коломейцева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Коломейцева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломейцева Наталья

Место жительства
Неизвестно
г.Бийск

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