Вшивцева (Вахрушева) Екатерина Максимова
Место рожденияд. Питиримовская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Сын: Вшивцев Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Дочь: (Вшивцева) Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Дочь: Бурова (Вшивцева) Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Сын: Вшивцев Николай Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Сын: Вшивцев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Дочь: (Вшивцева) Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Дочь: (Вшивцева) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич
Дочь: (Вшивцева) Анна Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич