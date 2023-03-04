Вшивцева (Вахрушева) Екатерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Вахрушева) Екатерина Максимова

Вшивцева (Вахрушева) Екатерина Максимова

Место рождения

д. Питиримовская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.02.1880 ст.

Муж: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.

Сын: Вшивцев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
21.10.1885 ст.

Сын: Вшивцев Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
11.09.1888 ст.

Дочь: (Вшивцева) Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
11.11.1894 ст.

Дочь: Бурова (Вшивцева) Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
04.02.1897 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
23.07.1898 ст.

Сын: Вшивцев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Сын: Вшивцев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Дочь: (Вшивцева) Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.

Дочь: (Вшивцева) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.

Дочь: (Вшивцева) Анна Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Матвеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.