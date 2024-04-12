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Гужвий Иоаким Васильевич

Место рождения

Подгородное, Дніпропетровська область

Дата рождения

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Гужвий Василий Михайлович

Мать: не указана

Подгородное, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Гужвий Порфирий Иакимович

Мать ребёнка: Гужвий Мария Федоровна

Подгородное, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Гужвий Петр Иоакимович

Мать ребёнка: Гужвий Мария Федоровна

Рождение ребёнка
02.07.1887

Дочь: Гужвий Евфимия Иоакимовна

Мать ребёнка: Гужвий Мария Федоровна

Подгородное, Дніпропетровська область
Крестные: Зиновий?? Антонович Гужвий и того же села крестьянина Емельяна Давыденка дочь Матрона
Рождение ребёнка
?.05.?

Дочь: Гужвий Феодосья Иоакимовна

Мать ребёнка: Гужвий Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужвий Мария Федоровна

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