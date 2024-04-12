Гужвий Иоаким Васильевич
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Гужвий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Гужвий Порфирий Иакимович
Мать ребёнка: Гужвий Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Гужвий Мария Федоровна
Рождение ребёнка
02.07.1887
Дочь: Гужвий Евфимия Иоакимовна
Мать ребёнка: Гужвий Мария Федоровна
Крестные: Зиновий?? Антонович Гужвий и того же села крестьянина Емельяна Давыденка дочь Матрона
Рождение ребёнка
?.05.?
Дочь: Гужвий Феодосья Иоакимовна
Мать ребёнка: Гужвий Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гужвий Мария Федоровна