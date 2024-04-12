Гужвий Порфирий Иакимович
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: Гужвий Иоаким Васильевич
Мать: Гужвий Мария Федоровна
Бракосочетание
19.10.1898 ст.
Жена: Гужвий Екатерина Иудина
Свидетели по жениху: села Подгороднего государственный крестьянин Сила Корнеев Дмитренко и Федот Иванович Коновец, по невесте: Новопавловский крестьянин Венедикт Харитонович Щуквин и Подгородний крест... Показать все
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гужвий Григорий Порфирьевич
Мать ребёнка: Гужвий Екатерина Иудина
Рождение ребёнка
19.10.1910
Мать ребёнка: Гужвий Екатерина Иудина
Крестные: Конон Абрамович Юрченко и Евдокия Иоакимовна Коба
Рождение ребёнка
25.10.?
Дочь: Гужвий Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Гужвий Екатерина Иудина
Крестные села Подгороднего крестьянин Конон Аврамович Юрченко и жена учителя надежда Иаковлевна Ермакова