Гужвий Порфирий Иакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужвий Порфирий Иакимович

Место рождения

Подгородное, Дніпропетровська область

Дата рождения

1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: Гужвий Иоаким Васильевич

Мать: Гужвий Мария Федоровна

Подгородное, Дніпропетровська область
Бракосочетание
19.10.1898 ст.

Жена: Гужвий Екатерина Иудина

Подгородное, Дніпропетровська область
Свидетели по жениху: села Подгороднего государственный крестьянин Сила Корнеев Дмитренко и Федот Иванович Коновец, по невесте: Новопавловский крестьянин Венедикт Харитонович Щуквин и Подгородний крест... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гужвий Григорий Порфирьевич

Мать ребёнка: Гужвий Екатерина Иудина

Подгородное, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Гужвий Иоанн Порфирьевич

Мать ребёнка: Гужвий Екатерина Иудина

Подгородное, Дніпропетровська область
Крестные: Конон Абрамович Юрченко и Евдокия Иоакимовна Коба
Рождение ребёнка
25.10.?

Дочь: Гужвий Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Гужвий Екатерина Иудина

Подгородное, Дніпропетровська область
Крестные села Подгороднего крестьянин Конон Аврамович Юрченко и жена учителя надежда Иаковлевна Ермакова
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