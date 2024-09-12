Горин Евстигней Ефимович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ефим меньшой Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Силай Естигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Евсей (Евсевий) Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Соломония Евстигнеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1865
от удара