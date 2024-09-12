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Горин Евстигней Ефимович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ефим меньшой Григорьевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья (Ксения) (Анисья) Филипповна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Силай Естигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Евсей (Евсевий) Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Соломония Евстигнеевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Митрофан Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1865
от удара

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