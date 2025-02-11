Ермолаев Никанор Иванович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолаев Никанор Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Супруги
Ермолаева Агриппина Филипповна1857 г.р.
Дети
Ермолаев Кузьма Никанорович31.10.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
07.04.1885

Жена: Ермолаева Агриппина Филипповна

Рождение ребёнка
31.10.1887

Сын: Ермолаев Кузьма Никанорович

Мать ребёнка: Ермолаева Агриппина Филипповна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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