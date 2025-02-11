Ермолаев Никанор Иванович
мужской, родился 1857, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
Супруги
Ермолаева Агриппина Филипповна1857 г.р.
Дети
Ермолаев Кузьма Никанорович31.10.1887 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.04.1885
Рождение ребёнка
31.10.1887
Сын: Ермолаев Кузьма Никанорович
Мать ребёнка: Ермолаева Агриппина Филипповна
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно