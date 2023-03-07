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Кузьмина Мария Ермолаева

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Место рождения

Огаревка

Дата рождения

29.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1886

Отец: Ермолаев Никанор Иванович

Мать: Ермолаева Агриппина Филипповна

Бракосочетание
01.?.1904

Муж: Кузьмин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.11.1906

Сын: Кузьмин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Васильевич

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1908

Сын: Кузьмин Семен Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Васильевич

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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