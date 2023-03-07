Кузьмина Мария Ермолаева
Место рождения
Дата рождения29.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1886
Бракосочетание
01.?.1904
Рождение ребёнка
02.11.1906
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Васильевич
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1908
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Васильевич
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно