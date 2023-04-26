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Кузьмин Иван Васильевич

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

05.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886

Отец: Кузьмин Василий Прокофьевич

Мать: Кузьмина Анастасия Петровна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1904

Жена: Кузьмина Мария Ермолаева

Рождение ребёнка
02.11.1906

Сын: Кузьмин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Ермолаева

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1908

Сын: Кузьмин Семен Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Ермолаева

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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