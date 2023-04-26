Кузьмин Иван Васильевич
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения05.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1904
Жена: Кузьмина Мария Ермолаева
Рождение ребёнка
02.11.1906
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Ермолаева
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1908
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Ермолаева
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно