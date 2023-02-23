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Кузьмин Василий Прокофьевич

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Волкова Екатерина Кузьмина

Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Петровна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1886

Сын: Кузьмин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Петровна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шувалова Евгения Кузьмина

Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Петровна

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Анастасия Петровна

Смерть
До 1896
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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