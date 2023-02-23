Кузьмин Василий Прокофьевич
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Волкова Екатерина Кузьмина
Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Петровна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1886
Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Петровна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шувалова Евгения Кузьмина
Мать ребёнка: Кузьмина Анастасия Петровна
Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1896
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния