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Ермолаев Кузьма Никанорович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

31.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1887

Отец: Ермолаев Никанор Иванович

Мать: Ермолаева Агриппина Филипповна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1906

Жена: Ермолаева Евдокия Шувалова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Ермолаев Вов Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Шувалова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1909

Сын: Ермолаев Евдоким Кузьмич

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Шувалова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ермолаев Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Шувалова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1916

Сын: Ермолаев Вов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Шувалова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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