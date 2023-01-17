Ермолаев Кузьма Никанорович
Место рождения
Дата рождения31.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1887
Бракосочетание
27.?.1906
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Ермолаев Вов Григорий Кузьмич
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Шувалова
Рождение ребёнка
21.07.1909
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Шувалова
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Шувалова
Рождение ребёнка
14.05.1916
Сын: Ермолаев Вов Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия Шувалова
Смерть
Неизвестно