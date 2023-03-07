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Ермолаева Евдокия Шувалова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1886

Отец: Шувалов Никита Леонтьевич

Мать: Шувалова Матрена Кислинская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1906

Муж: Ермолаев Кузьма Никанорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Ермолаев Вов Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Ермолаев Кузьма Никанорович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1909

Сын: Ермолаев Евдоким Кузьмич

Отец ребёнка: Ермолаев Кузьма Никанорович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ермолаев Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Ермолаев Кузьма Никанорович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1916

Сын: Ермолаев Вов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Ермолаев Кузьма Никанорович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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