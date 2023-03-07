Ермолаева Евдокия Шувалова
Место рождения
Дата рождения02.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1886
Бракосочетание
27.?.1906
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Ермолаев Вов Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Ермолаев Кузьма Никанорович
Рождение ребёнка
21.07.1909
Отец ребёнка: Ермолаев Кузьма Никанорович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ермолаев Кузьма Никанорович
Рождение ребёнка
14.05.1916
Сын: Ермолаев Вов Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Ермолаев Кузьма Никанорович
Смерть
Неизвестно