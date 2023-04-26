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Игаев Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1931

Дата смерти

01.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1931

Отец: Игаев Никифор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
01.05.1994
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