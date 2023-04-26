Игаев Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1931
Дата смерти01.05.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1931
Отец: Игаев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
11.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
01.05.1994