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(Гобузова) ?

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.04.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1932

Отец: Гобузов Иван Егорович

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игаев Василий Никифорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игаев Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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