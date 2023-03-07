(Гобузова) ?
Место рождения
Дата рождения09.04.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1932
Отец: Гобузов Иван Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игаев Василий Никифорович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно