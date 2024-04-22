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Горячев Григорий

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Место рождения

Сорокино, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорокино, Истра, Московская область
Год указан примерно д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.

Сын: Горячев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Горячева Акулина

Сорокино, Истра, Московская область
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огороднова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Горячева Акулина

Сорокино, Истра, Московская область
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Горячева Акулина

Сорокино, Истра, Московская область
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Горячева Акулина

Сорокино, Истра, Московская область
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Горячева Акулина

Сорокино, Истра, Московская область
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Акулина

Смерть
Неизвестно
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