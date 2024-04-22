Горячев Григорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Около 1893 ст.
Год указан примерно д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.
Сын: Горячев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Горячева Акулина
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огороднова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Горячева Акулина
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Горячева Акулина
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Горячева Акулина
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горячева Акулина
д.Сорокино, Воскресенский уезд (Московская губерния) c 1781 по 1796 гг. г. Воскресенск до 1930г. потом г. Истра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячева Акулина
Смерть
Неизвестно