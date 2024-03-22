Горячев Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1911
Дата смерти28.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911
Отец: Горячев Григорий
Мать: Горячева Акулина
Бракосочетание
1940
Жена: Горячева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
28.09.1941
Дочь: Червицова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Горячева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
14.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горячева Анна Семеновна
Смерть
28.06.1991
Пенягино, Хорошовская волость , Московский уезд
Пенягинское кладбище