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Горячев Николай Григорьевич

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Место рождения

Сорокино, Истра, Московская область

Дата рождения

06.05.1911

Дата смерти

28.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911

Отец: Горячев Григорий

Мать: Горячева Акулина

Сорокино, Истра, Московская область
Бракосочетание
1940

Жена: Горячева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
28.09.1941

Дочь: Червицова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Горячева Анна Семеновна

Воскресёнки, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячева Анна Семеновна

Воскресёнки, Истра, Московская область
Смерть
28.06.1991
Пенягино, Хорошовская волость , Московский уезд
Пенягинское кладбище
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