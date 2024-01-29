Гринь Анна Пахомовна
Место рождения
Дата рождения06.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1879
Бракосочетание
31.10.1899
Рождение ребёнка
24.08.1900
Дочь: Гринь Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Гринь Василий Несторович
Рождение ребёнка
11.11.1902
Сын: Грин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Гринь Василий Несторович
Рождение ребёнка
28.04.1905
Отец ребёнка: Гринь Василий Несторович
Смерть
Неизвестно