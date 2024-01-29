Гринь Анна Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринь Анна Пахомовна

Гринь Анна Пахомовна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

06.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1879

Отец: Гринь Пахомий Иванович

Мать: Гринь (Гавро) Мария Павловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
31.10.1899

Муж: Гринь Василий Несторович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Дочь: Гринь Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Гринь Василий Несторович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1902

Сын: Грин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гринь Василий Несторович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Гринь Яков Васильевич

Отец ребёнка: Гринь Василий Несторович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.