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Гринь Василий Несторович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

04.04.1882

Дата смерти

24.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1882

Отец: Гринь Нестор Федорович

Мать: Гринь Мария Климентьевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Гринь Анна Пахомовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Дочь: Гринь Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Гринь Анна Пахомовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1902

Сын: Грин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гринь Анна Пахомовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Гринь Яков Васильевич

Мать ребёнка: Гринь Анна Пахомовна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
24.04.1915
Нежин, Чернігівська область

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