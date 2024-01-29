Гринь Василий Несторович
Место рождения
Дата рождения04.04.1882
Дата смерти24.04.1915
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1882
Отец: Гринь Нестор Федорович
Мать: Гринь Мария Климентьевна
Бракосочетание
31.10.1899
Жена: Гринь Анна Пахомовна
Рождение ребёнка
24.08.1900
Дочь: Гринь Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Гринь Анна Пахомовна
Рождение ребёнка
11.11.1902
Сын: Грин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Гринь Анна Пахомовна
Рождение ребёнка
28.04.1905
Мать ребёнка: Гринь Анна Пахомовна
Смерть
24.04.1915