Гринь (Гавро) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринь (Гавро) Мария Павловна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
06.11.1878

Муж: Гринь Пахомий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1879

Дочь: Гринь Анна Пахомовна

Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1882

Сын: Гринь Корнилий Пахомович

Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1885

Сын: Гринь Никифор Пахомович

Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1888

Сын: Гринь Григорий Пахомович

Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1889

Сын: Гринь Петр Пахомович

Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1893

Дочь: Гринь Агриппина Пахомовна

Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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