Гринь (Гавро) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1878
Рождение ребёнка
06.09.1879
Дочь: Гринь Анна Пахомовна
Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1882
Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1885
Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1888
Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1889
Сын: Гринь Петр Пахомович
Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1893
Дочь: Гринь Агриппина Пахомовна
Отец ребёнка: Гринь Пахомий Иванович
Смерть
Неизвестно