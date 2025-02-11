(Васина) Наталья Семеновна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

(Васина) Наталья Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1881, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Наумов-Жит/Д/Ков Иван Никонорович01.06.1884 г.р.
Дети
(Наумова-Жит/Д/Кова) Анисия Ивановна24.12.1904 г.р.
Наумов-Жит/Д/Ков Николай Иванович06.12.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Наумов-Жит/Д/Ков Иван Никонорович

Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Наумов-Жит/Д/Ков Иван Никонорович

Рождение ребёнка
06.12.1906

Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Николай Иванович

Отец ребёнка: Наумов-Жит/Д/Ков Иван Никонорович

Смерть
Неизвестно

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