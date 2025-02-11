(Васина) Наталья Семеновна
женский, родилась 1881, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Наумов-Жит/Д/Ков Иван Никонорович01.06.1884 г.р.
Дети
(Наумова-Жит/Д/Кова) Анисия Ивановна24.12.1904 г.р.
Наумов-Жит/Д/Ков Николай Иванович06.12.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1904
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: (Наумова-Жит/Д/Кова) Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Наумов-Жит/Д/Ков Иван Никонорович
Рождение ребёнка
06.12.1906
Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Николай Иванович
Отец ребёнка: Наумов-Жит/Д/Ков Иван Никонорович
Смерть
Неизвестно